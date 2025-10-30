Non è il braccialetto elettronico a fermare il femminicida | il sistema ha fallito un'altra volta con Jessica Stappazzollo

Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, Jessica Custodia de Lima Stappazzollo è stata uccisa dall’ex compagno Douglas Reis Pedroso, che si era tolto il braccialetto elettronico senza che scattasse alcun allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Radio1 Rai. . #Femminicidio Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, che era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico senza che scattasse l’allarme. "Utile ma non sufficiente", spiega la criminologa Anna Vagli, intervistata da Eleonora Fioretti - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Donna uccisa dall’ex, polemiche sul braccialetto elettronico #29ottobre #femminicidio #cronaca #JessicaStapazzollo #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

