Non è giusto! Gli italiani contro Sinner | sondaggio shock
In campo, Jannik Sinner è ormai un vero dominatore. Ogni torneo a cui partecipa diventa una vetrina del suo talento: colpi precisi, rapidità di piedi e una capacità di concentrazione fuori dal comune. Gli appassionati di tennis lo seguono con attenzione, annotando ogni match, ogni punto decisivo e ogni trionfo che aggiunge al suo palmarès già ricco di soddisfazioni. Tuttavia, fuori dal campo la situazione si fa più complessa e meno lineare, con questioni che coinvolgono politica, economia e percezione pubblica. Leggi anche: Zverev shock su Sinner: “Hai rotto le p***e a tutti!” Le discussioni sulla sua assenza alla Coppa Davis hanno acceso un dibattito che travalica lo sport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'87% degli italiani considera gravissimo l'abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi getta erroneamente quelli differenziabili nel sacco nero dichiara di farlo perché “crede sia giusto”. Gli errori più comuni si verificano con gli oggetti di cui ci si vuole liberare, ma ch - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Italia, contro Israele non è una semplice partita di calcio: è giusto giocare? - Le partite tra Italia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, non sono semplici appuntamenti sportivi: portano con sé interrogativi sul rapporto tra calcio, politica, diritti ed ... Segnala sport.sky.it