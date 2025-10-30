Non ci credo! | il punto in allenamento che sfianca Paolini e Sabalenka

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si allenano insieme prima delle WTA Finals. E dopo un lungo scambio, le due tenniste si buttano a terra sfiancate e ridono assieme! (Ig: aceinsightsmedia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

