Non c’è più è terribile Antonella Clerici apre È sempre Mezzogiorno con una notizia choc

Caffeinamagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è una giornata come le altre negli studi Rai, dove il silenzio e la commozione hanno preso il posto del consueto fermento televisivo. Tutti i colleghi di una delle conduttrici più amate della rete stanno vivendo ore di grande tristezza, dopo la tragedia che l’ha colpita. Una perdita improvvisa, incolmabile, che ha scosso non solo chi lavora accanto a lei ma anche il pubblico che la segue ogni settimana con affetto in prima serata. La conduttrice, oggi tra le protagoniste di Ballando con le stelle, ha perso il fratello, appena diciottenne, in un drammatico incidente in moto a Bellaria Igea Marina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

