Non c' è pace per il candidato escluso dalle Regionali | ha subito il furto dell' auto nei pressi di piazza della Legalità
Non c'è pace per Tonino Tancredi Caruso, l'esponente del Nuovo Psi di Cagnano Varano escluso dalla lista a tre con Udc e Lega a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono, per via di un documento di residenza errato inserito nella documentazione a supporto della candidatura. Estromesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il sesto candidato, Lorenzo Damiano per “Pescatori di pace-Ministri della pace”, si è ritirato. - facebook.com Vai su Facebook
.@realDonaldTrump candidato al Nobel per la #Pace ma l’accordo su #Gaza è arrivato tardi: tra i favoriti due nomi fortissimi - X Vai su X