Non c' è pace per il candidato escluso dalle Regionali | ha subito il furto dell' auto nei pressi di piazza della Legalità

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è pace per Tonino Tancredi Caruso, l'esponente del Nuovo Psi di Cagnano Varano escluso dalla lista a tre con Udc e Lega a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono, per via di un documento di residenza errato inserito nella documentazione a supporto della candidatura.  Estromesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

