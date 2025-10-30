Non abbiamo più occhi su Venere | la sonda giapponese Akatsuki è stata dichiarata ufficialmente persa

Dday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agenzia spaziale del Giappone ha annunciato che la sonda Akatsuki, in orbita intorno a Venere dal 2015, è ufficialmente persa. Era l'ultimo orbiter ancora attivo su Venere, ma si erano perso i contatti ormai da più di un anno.. 🔗 Leggi su Dday.it

non abbiamo pi249 occhi su venere la sonda giapponese akatsuki 232 stata dichiarata ufficialmente persa

© Dday.it - Non abbiamo più occhi su Venere: la sonda giapponese Akatsuki è stata dichiarata ufficialmente persa

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Pi249 Occhi Venere