Non abbiamo più occhi su Venere | la sonda giapponese Akatsuki è stata dichiarata ufficialmente persa
L'agenzia spaziale del Giappone ha annunciato che la sonda Akatsuki, in orbita intorno a Venere dal 2015, è ufficialmente persa. Era l'ultimo orbiter ancora attivo su Venere, ma si erano perso i contatti ormai da più di un anno.. 🔗 Leggi su Dday.it
