Nomina di prestigio Ebc Andrea Marconi presidente onorario
La Confederazione Europea dei Costruttori (Ebc) ha celebrato a Bruxelles il 35° anniversario con una cena speciale ospitata nella storica Maison de la Bellone. Un traguardo importante che ha riunito rappresentanti delle organizzazioni che ne fanno parte, ex presidenti, partner istituzionali, esponenti del dialogo sociale e componenti del segretariato, in un momento di festa e riflessione su oltre tre decenni di attività a sostegno dei costruttori europei. Fondata nel 1990, Ebc rappresenta oggi micro, piccole e medie imprese e l’artigianato del settore delle costruzioni, garantendo che la loro voce sia ascoltata a Bruxelles e nelle principali sedi europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
