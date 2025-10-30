Nola incendio in un appartamento | evacuato intero condominio
Il rogo è divampato questa mattina a Nola, in un appartamento al piano terra: il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato. Incendio, questa mattina a Nola, in un appartamento al piano terra di via Pepe 5 (rione Gescal). Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato. Tre residenti sono stati soccorsi da . 🔗 Leggi su 2anews.it
