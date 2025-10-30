Nola fiamme in un appartamento | condominio evacuato e una persona in ospedale

30 ott 2025

Questa mattina le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano terra di via Pepe 5 (rione Gescal).  Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato, 4 feriti, 15. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

