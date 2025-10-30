' Noi Moderati' rinnova il sostegno al sindaco Zattini

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì scorso il coordinatore provinciale di ‘Noi Moderati’, Daniele La Bruna, accompagnato da alcuni rappresentati del partito, ha incontrato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Nel corso dell'incontro, i membri di ‘Noi Moderati’ hanno portato i saluti dei propri rappresentanti nazionali e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Dal sindaco di Corciano 'pieno sostegno' a Cucinelli - "Una semisconosciuta agenzia ha colpito duramente l'impresa Cucinelli con valutazioni che hanno causato un crollo in Borsa. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Moderati Rinnova Sostegno Sindaco