' Noi Moderati' rinnova il sostegno al sindaco Zattini

Martedì scorso il coordinatore provinciale di ‘Noi Moderati’, Daniele La Bruna, accompagnato da alcuni rappresentati del partito, ha incontrato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Nel corso dell'incontro, i membri di ‘Noi Moderati’ hanno portato i saluti dei propri rappresentanti nazionali e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it