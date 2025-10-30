Noi del rione Sanità su Rai 1 | anticipazioni della seconda puntata in onda oggi 30 ottobre

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento con la fiction ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. Nel cast anche Bianca Nappi e Nicole Grimaudo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

noi del rione sanit224 su rai 1 anticipazioni della seconda puntata in onda oggi 30 ottobre

© Gazzetta.it - Noi del rione Sanità su Rai 1: anticipazioni della seconda puntata in onda oggi, 30 ottobre

Contenuti che potrebbero interessarti

rione sanit224 rai 1Noi del Rione Sanità su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate - Trama "Noi del Rione Sanità", in onda da giovedì 23 ottobre 2025 su Raiuno, è una serie televisiva italiana ispirata alla storia vera di don Antonio Loffredo, parroco che nel 20 ... Riporta msn.com

rione sanit224 rai 1Noi del Rione Sanità, dal 23 ottobre 2025 su Rai 1 - Noi del Rione Sanità, la fiction va in onda dal 23 ottobre 2025 su Rai 1: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. Come scrive tvserial.it

rione sanit224 rai 1Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo - La nuova fiction Rai debutta oggi con i primi due episodi e porta in prima serata la storia di riscatto del Rione Sanità, raccontando la vera storia di Don Antonio Loffredo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rione Sanit224 Rai 1