Noi del rione Sanità streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Dove vedere Noi del rione Sanità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

