Noi del Rione Sanità stasera la seconda puntata della fiction su Rai 1 | Don Giuseppe se ne va?

Tornano in prima serata i ragazzi di Don Giuseppe e le vicende del Rione Sanità di Napoli. La seconda puntata della fiction sulla vera storia di Don Antonio Loffredo questa sera alle 21.30 su Rai 1. Napoli torna protagonista della prima serata con Noi del Rione Sanità, la fiction di Rai 1 che racconta la rinascita possibile anche nei luoghi più feriti. La seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alza la posta e mette i protagonisti davanti a scelte che bruciano. Il teatro rimane un'ancora di salvezza ma la tentazione delle scorciatoie è sempre forte e alcuni legami si spezzano e si ricompongono.

