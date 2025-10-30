Noi del Rione Sanità stasera la seconda puntata della fiction su Rai 1 | Don Giuseppe se ne va?
Tornano in prima serata i ragazzi di Don Giuseppe e le vicende del Rione Sanità di Napoli. La seconda puntata della fiction sulla vera storia di Don Antonio Loffredo questa sera alle 21.30 su Rai 1. Napoli torna protagonista della prima serata con Noi del Rione Sanità, la fiction di Rai 1 che racconta la rinascita possibile anche nei luoghi più feriti. La seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alza la posta e mette i protagonisti davanti a scelte che bruciano. Il teatro rimane un'ancora di salvezza ma la tentazione delle scorciatoie è sempre forte e alcuni legami si spezzano e si ricompongono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Noi del Rione Sanità è la fiction in sei puntate trasmessa su Rai 1 ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. Ogni domenica mattina vi faccio scoprire la Sanità attraverso il racconto dei protagonisti di questo miracolo culturale. #napolireale #napoli #rionesanità - facebook.com Vai su Facebook
Noi del Rione Sanità, stasera la seconda puntata della fiction su Rai 1: Don Giuseppe se ne va? - Tornano in prima serata i ragazzi di Don Giuseppe e le vicende del Rione Sanità di Napoli. Secondo movieplayer.it
Noi del Rione Sanità, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni - Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... Da today.it
Vendetta e senso di colpa nella seconda puntata di «Noi del Rione Sanità» - Scopri anticipazioni, trama, orari e streaming della seconda puntata di Noi del Rione Sanità, la fiction di Rai 1 ambientata a Napoli. Secondo msn.com