. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Don Giuseppe Santoro è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale dopo che alcuni detenuti sono evasi nel corso di una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale. Il parroco viene destinato dalla Curia al rione Sanità dove trova un contesto molto difficile in cui la malavita e la dispersione scolastica impediscono qualsiasi prospettiva di riscatto per i giovani del quartiere. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata