Noi del rione Sanità | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata
. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Don Giuseppe Santoro è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale dopo che alcuni detenuti sono evasi nel corso di una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale. Il parroco viene destinato dalla Curia al rione Sanità dove trova un contesto molto difficile in cui la malavita e la dispersione scolastica impediscono qualsiasi prospettiva di riscatto per i giovani del quartiere. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Noi del Rione Sanità è la fiction in sei puntate trasmessa su Rai 1 ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. Ogni domenica mattina vi faccio scoprire la Sanità attraverso il racconto dei protagonisti di questo miracolo culturale. #napolireale #napoli #rionesanità - facebook.com Vai su Facebook
Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata - Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Lo riporta tpi.it
Noi del Rione Sanità: stasera su Rai 2 la seconda puntata della serie con Carmine Recano - Va in onda stasera su Rai 1 dopo l'ottima accoglienza del pubblico la seconda puntata della serie Noi del Rione Sanità, ispirata al lavoro di Don Antonio Loffredo nel quartiere napoletano. Riporta comingsoon.it
Noi del Rione Sanità: trama, cast, anticipazioni, puntate e location - Finalmente Noi del Rione Sanità arriva in televisione: vediamo trama, cast, puntate, anticipazioni e location. Segnala donnaglamour.it