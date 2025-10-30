Nobody Want This 2 | La nuova stagione della serie Netflix divide i fan e crolla su Rotten Tomates

Quando una serie TV di successo viene rinnovata, l'attesa è palpabile, garantendo quasi sempre un debutto con il botto. Netflix ha sperimentato questo fenomeno con la commedia romantica " Nobody Wants This ", tornata con la seconda stagione la scorsa settimana. Nonostante la serie si sia rapidamente posizionata in cima alle classifiche Netflix, la reazione del pubblico è stata tutt'altro che unanime. Ascolti in Calo e Pubblico Insoddisfatto: Cosa Non ha Funzionato in "Nobody Wants This 2". La seconda stagione di "Nobody Wants This" è approdata su Netflix il 23 ottobre, riprendendo la complessa storia d'amore tra Joanne (Kristen Bell), l'agnostica alle prese con una possibile conversione all'ebraismo, e Noah (Adam Brody), il rabbino.

