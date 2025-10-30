«Andiamo avanti, non ci facciamo intimidire». Matteo Salvini reagisce a caldo alla decisione della Corte dei Conti di non registrare la delibera Cipess relativa al Ponte sullo Stretto. Le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture sono durissime: «Parliamo di un'opera su cui hanno lavorato esperti di tutto il mondo, decine di università e professionisti di altissimo livello. I Paesi più evoluti si interrogano su alta tecnologia e intelligenza artificiale, in Italia la Corte dei Conti vuole bloccare un ponte. È inaccettabile, incredibile». Salvini ha convocato per oggi una riunione urgente con i colleghi di governo, deciso a rilanciare la battaglia: l'obiettivo è riportare la questione davanti all'intero Consiglio dei ministri e, successivamente, in Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No delle toghe, l'ira di Meloni e Salvini: "Stop politico, avanti lo stesso"