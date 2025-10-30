No al Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti boccia il progetto | Una decisione che sa di ingerenza

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto. I magistrati contabili al termine di una lunga Camera di Consiglio hanno infatti deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

