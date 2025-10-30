No ai pieni poteri opposizione protesta in Aula con i cartelli dopo il voto su Riforma giustizia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Protesta di Pd, Movimento 5 stelle e Avs in Aula al Senato subito dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere: senatori dei tre gruppi hanno mostrato cartelli rossi con la scritta in bianco “no ai pieni poteri”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

