No a tutte le guerre | da Rimini a Castel Bolognese nove tappe per un messaggio di pace

La Cisl Emilia-Romagna organizza dal 3 al 7 novembre una staffetta per la pace di oltre 300 chilometri, un percorso podistico che attraverserà l’intera regione da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna. L’iniziativa, denominata “Convergiamo verso la pace”, prevede circa 50 tappe e culminerà in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Fra tutte le storie incredibili delle guerre, quella di Robert McGee colpisce davvero. Nel 1864, durante la Guerra di secessione americana, Robert aveva solo 13 anni. Viaggiava in carovana con la famiglia e altre 11 persone verso il Nuovo Messico. In quel peri - facebook.com Vai su Facebook

No allo stand di Israele alla fiera del turismo di Rimini. Il sindaco: “Luoghi di guerra non sono destinazioni di vacanza” - “Non crediamo davvero che oggi sia eticamente e moralmente accettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte”. Si legge su blitzquotidiano.it

È avvilente non sentire un grido corale di condanna verso i morti di tutte le guerre - Con tutto il rispetto per gli argomenti che attorno alle guerre (al plurale, perché non è solo una a essere in atto e non sono solo quelle russo ucraine e israelo- huffingtonpost.it scrive