No a tutte le guerre | da Rimini a Castel Bolognese nove tappe per un messaggio di pace

La Cisl Emilia-Romagna organizza dal 3 al 7 novembre una staffetta per la pace di oltre 300 chilometri, un percorso podistico che attraverserà l’intera regione da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna. L’iniziativa, denominata “Convergiamo verso la pace”, prevede circa 50 tappe e culminerà in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

In occasione dell’uscita di “Tutte le guerre del mondo” di Sofia Cecinini, dialogherò con lei a Roma il 4 Novembre Martedì 4 novembre – ore 17.30 Feltrinelli, Via Appia – Roma Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Cisl Romagna: 300 km in 5 giorni per dire “No” a tutte le guerre - Romagna organizza una staffetta per la pace di oltre 300 chilometri, un percorso podistico che attraverserà l’intera ... Secondo chiamamicitta.it

Cisl, una lunga staffetta per la pace: "Condanniamo tutte le guerre" - Una staffetta lunga 300 chilometri per lanciare un appello contro tutte le guerre. Si legge su msn.com

È avvilente non sentire un grido corale di condanna verso i morti di tutte le guerre - Con tutto il rispetto per gli argomenti che attorno alle guerre (al plurale, perché non è solo una a essere in atto e non sono solo quelle russo ucraine e israelo- huffingtonpost.it scrive