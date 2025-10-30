Nissan Qashqai come cambiano i consumi con il nuovo e-Power
Con la terza generazione del sofisticato sistema ibrido, il più venduto Suv della Casa giapponese denota un evidente miglioramento nella guidabilità e nei consumi, davvero ridotti. Nel nostro test 25,9 km con un litro. Già disponibile, da 38.100 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
La Nissan Qashqai è un modello che è stato presentato quasi 20 anni fa, nel 2006, evolvendosi fino alla terza generazione nel 2021, con l’ultimo restyling che l’ha aggiornata nel 2024. Ora è la versione ibrida E-Power a ricevere delle novità, che rendono il m Vai su Facebook
Nissan Qashqai promette oltre 1.200 chilometri con l'e-Power automobilemagazine.com.tr/nissan-qashqai… @automobilemag_ araciligiyla - X Vai su X
Nissan Qashqai, come cambiano i consumi con il nuovo e-Power - Con la terza generazione del sofisticato sistema ibrido, il più venduto Suv della Casa giapponese denota un evidente miglioramento nella guidabilità e nei consumi, davvero ridotti. msn.com scrive
Nuovo Nissan Qashqai e-POWER, i consumi sono sorprendenti - POWER promette consumi ridotti, maggiore autonomia e una silenziosità da elettrico. Riporta virgilio.it
Nissan Qashqai e-POWER 2025: efficienza da ibrido intelligente e guida silenziosa [VIDEO] - La nuova generazione del crossover giapponese debutta a Milano con consumi ridotti del 12%, autonomia oltre 1. Si legge su automoto.it