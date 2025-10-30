Nissan Qashqai come cambiano i consumi con il nuovo e-Power

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la terza generazione del sofisticato sistema ibrido, il più venduto Suv della Casa giapponese denota un evidente miglioramento nella guidabilità e nei consumi, davvero ridotti. Nel nostro test 25,9 km con un litro. Già disponibile, da 38.100 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nissan qashqai come cambiano i consumi con il nuovo e power

© Gazzetta.it - Nissan Qashqai, come cambiano i consumi con il nuovo e-Power

Scopri altri approfondimenti

nissan qashqai cambiano consumiNissan Qashqai, come cambiano i consumi con il nuovo e-Power - Con la terza generazione del sofisticato sistema ibrido, il più venduto Suv della Casa giapponese denota un evidente miglioramento nella guidabilità e nei consumi, davvero ridotti. msn.com scrive

nissan qashqai cambiano consumiNuovo Nissan Qashqai e-POWER, i consumi sono sorprendenti - POWER promette consumi ridotti, maggiore autonomia e una silenziosità da elettrico. Riporta virgilio.it

Nissan Qashqai e-POWER 2025: efficienza da ibrido intelligente e guida silenziosa [VIDEO] - La nuova generazione del crossover giapponese debutta a Milano con consumi ridotti del 12%, autonomia oltre 1. Si legge su automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Nissan Qashqai Cambiano Consumi