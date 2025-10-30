Nintendo Switch 2 | Arriva il Controller Pro dedicato a Resident Evil Requiem
Nintendo continua a strizzare l’occhio ai fan dell’horror con un annuncio che ha immediatamente scatenato entusiasmo: in occasione del lancio di Resident Evil Requiem, previsto per 27 febbraio 2026, arriverà anche un Nintendo Switch 2 Pro Controller in edizione speciale, completamente dedicato al nuovo capitolo della saga Capcom. Un accessorio pensato per chi vuole vivere l’arrivo del titolo nel modo più immersivo e scenografico possibile. Un controller esclusivo dal fascino oscuro e ricercato. La versione speciale del controller non si limita a un semplice restyling estetico. Il design punta sul nero lucido, con un motivo frontale che simula una pagina di giornale, lasciando intravedere un dettaglio che farà vibrare i fan storici: l’iconica immagine del Raccoon City Police Department. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nintendo presenza immancabile a Lucca Comics & Games Nintendo Switch Vai su Facebook
Luigi’s Mansion arriva su Nintendo Switch 2 giusto in tempo per Halloween http://dlvr.it/TNppZR #LuigisMansion #NintendoSwitch #Halloween #GamingNews #RetroGaming - X Vai su X
Nintendo Switch 2: Arriva il Controller Pro dedicato a Resident Evil Requiem - Nintendo continua a strizzare l’occhio ai fan dell’horror con un annuncio che ha immediatamente scatenato entusiasmo: in occasione del lancio di Resident ... Si legge su gamerbrain.net
Ball x Pit arriva anche su Nintendo Switch 2, sarà un aggiornamento gratis per chi possiede il gioco su Switch - Ball x Pit arriva su Nintendo Switch 2 con un aggiornamento gratuito: un mix esplosivo di brick- Si legge su msn.com
Assassin's Creed Shadows arriva ufficialmente su Switch 2 - La nuova edizione per Switch 2 includerà tutti gli aggiornamenti usciti finora e funzioni esclusive come il supporto al touchscreen. Secondo tomshw.it