Nintendo continua a strizzare l’occhio ai fan dell’horror con un annuncio che ha immediatamente scatenato entusiasmo: in occasione del lancio di Resident Evil Requiem, previsto per 27 febbraio 2026, arriverà anche un Nintendo Switch 2 Pro Controller in edizione speciale, completamente dedicato al nuovo capitolo della saga Capcom. Un accessorio pensato per chi vuole vivere l’arrivo del titolo nel modo più immersivo e scenografico possibile. Un controller esclusivo dal fascino oscuro e ricercato. La versione speciale del controller non si limita a un semplice restyling estetico. Il design punta sul nero lucido, con un motivo frontale che simula una pagina di giornale, lasciando intravedere un dettaglio che farà vibrare i fan storici: l’iconica immagine del Raccoon City Police Department. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: Arriva il Controller Pro dedicato a Resident Evil Requiem