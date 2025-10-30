Niko Pandetta lascia il carcere | ecco perché va in una comunità di recupero
La nuova vita del trapper Niko Pandetta passa per le pendici dell’ Aspromonte, nella piana di Gioia Tauro. Il cantante trascorrerà almeno i prossimi tre mesi nella comunità di recupero Lavoltabuona di Cittanova, piccolo borgo in provincia di Reggio Calabria. A deciderlo sono stati i giudici del tribunale di Sorveglianza di Cagliari disponendo per lui una misura alternativa alla detenzione in carcere. Pandetta, che è nipote del capomafia catanese Salvatore Cappello e a cui ha dedicato uno dei suoi primi brani, da metà ottobre del 2022 si trovava dietro le sbarre dopo una condanna definitiva a 4 anni e nove mesi per spaccio di droga, nell’ambito dell’inchiesta Double Track della procura di Catania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
