Niente sorpassi in A1 per i tir Gli autotrasportatori non ci stanno | Misura spropositata

Arezzonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una misura sproporzionata e ingiustificata". A dirlo sono gli autotrasportatori aretini che, all'indomani della decisione di vietare il sorpasso ai mezzi pesanti nel tratto A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, intervengono pubblicamente per esprimere “netta contrarietà al provvedimento che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

