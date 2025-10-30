Niente sorpassi in A1 per i tir Gli autotrasportatori non ci stanno | Misura spropositata
"Una misura sproporzionata e ingiustificata". A dirlo sono gli autotrasportatori aretini che, all'indomani della decisione di vietare il sorpasso ai mezzi pesanti nel tratto A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, intervengono pubblicamente per esprimere “netta contrarietà al provvedimento che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
