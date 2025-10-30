Nidi Gratis un successo la riapertura del bando | quasi 1800 nuove richieste

FIRENZE – Un successo anche il secondo round del bando Nidi Gratis della Regione Toscana. Sono 1730 le nuove domande presentate in occasione della riapertura del bando nell’estate scorsa. Nei prossimi giorni, come di consueto, gli uffici regionali procederanno alla verifica dei requisiti e a stilare l’elenco degli ammessi. Il dato si somma alle 14717 richieste di contributo pervenute con l’avvio della terza edizione della misura che farà accedere gratuitamente bambine e bambini, con età fino a tre anni, ai servizi per l’infanzia nell’anno educativo 20252026. In seguito alle verifiche, sono state 13922 le domande accolte per un totale di risorse assegnate pari a 39,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it