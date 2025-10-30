Nidi Gratis oltre 1700 nuove domande con la riapertura del bando

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 1.730 le nuove domande presentate per ‘Nidi Gratis’ in occasione della riapertura del bando nell’estate scorsa. Nei prossimi giorni, come di consueto, gli uffici regionali procederanno alla verifica dei requisiti e a stilare l’elenco degli ammessi.Il dato si somma alle 14.717 richieste di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

