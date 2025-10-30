Nicolò Zaniolo 2.0 | il 10 si sta prendendo l' Udinese

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese si gode l'ottimo momento di forma di Nicolò Zaniolo, autore contro la Juventus della terza rete in un mese. Il 10 si è messo nella parte, rifiutando l'etichetta di “ex prodigio” e i progressi sono lapalissiani. Non solo tecnicamente, il quid apportato dall'azzurro è stato repentino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

