Nicolò Zaniolo 2.0 | il 10 si sta prendendo l' Udinese
L'Udinese si gode l'ottimo momento di forma di Nicolò Zaniolo, autore contro la Juventus della terza rete in un mese. Il 10 si è messo nella parte, rifiutando l'etichetta di “ex prodigio” e i progressi sono lapalissiani. Non solo tecnicamente, il quid apportato dall'azzurro è stato repentino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nicolò Zaniolo segna un calcio di rigore in movimento al termine di un batti e ri-batti nell’area di rigore della Juventus. Per il numero 10 dell’Udinese si tratta del 2° gol in questa Serie A #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Caso scommesse, Zaniolo ancora in stand-by: le ultime - Continua ad esserci massima attenzione per il caso scommesse che ha coinvolto il calcio italiano, Zaniolo in attesa: segui la diretta Ancora per diverse settimane il caso scommesse resterà uno dei ... calciomercato.it scrive
Gli avvocati di Zaniolo sul caso scommesse: "Tuteleremo lui e la sua famiglia" - Zaniolo al centro della bufera scommesse, l'ex Roma rimane dentro al caso sollevato da Fabrizio Corona nell'ambito delle scommesse sportive illecite. Scrive corrieredellosport.it
Zaniolo, la nota dell’Aston Villa sul caso scommesse - L'Aston Villa ha voluto fare chiarezza per quanto riguarda la situazione di Nicolò Zaniolo, coinvolto nel caso scommesse insieme a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Da tuttosport.com