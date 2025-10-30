Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo pubblicano De vez en cuando nella ricorrenza della nascita di Maradona
ph. by Niccolò Carosi ROMA – Nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l’arrivo del brano “De vez en cuando” per ricordare il grande campione. Scritto da Egale Cerroni in lingua spagnola, musica di Sergio Rendine e arrangiamento di Demo Morselli, il brano sarà pubblicato il 14 novembre da Clodio Music e distribuito da Believe. Definire questo lavoro una commemorazione artistica sarebbe riduttivo poiché questo è un viaggio nella luce ancora emanata da una stella che purtroppo si è spenta, Diego Armando Maradona, il campione ma anche l’uomo che, con la sua verità disarmante, ha incarnato il sogno del riscatto e la fierezza dell’uomo che non arretra e non finge. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
