Niccolini guarda avanti Poco lucidi e mai veloci succede giocando spesso Ma a Parma sarà diverso

"Conservare sempre la stessa lucidità giocando ogni tre giorni e dovendo cambiare tanti giocatori è difficile", ammette Daniel Niccolini. Ed è lo stesso disco che verosimilmente ha suonato nel ventre del Dall’Ara Vincenzo Italiano, leone in gabbia appena dimesso dall’ospedale che ieri ha riassaggiato da vicino gli antichi sapore del pallone: a fianco della squadra al mattino a Casteldebole per la rifinitura e a stretto contatto con i suoi ragazzi anche ieri sera, quando il tecnico ha tenuto il sermone pre-gara nel chiuso dello spogliatoio (unico riparo sicuro per chi è appena guarito da una polmonite) e poi ha assistito alla sfida comodamente seduto davanti al televisore, nella sala riunioni riservata allo staff tecnico, senza rinunciare ovviamente a parlare al gruppo sia nell’intervallo che a fine gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

