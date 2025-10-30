Dopo anni di sforzi per tenere viva la sua ambizione nel mondo dei giochi di ruolo online, Amazon Games ha confermato lo stop definitivo allo sviluppo di nuovi contenuti per New World: Aeternum. Il titolo rimarrà ancora giocabile, ma la sua fine è ormai segnata: i server resteranno attivi fino al 2026, per poi spegnersi progressivamente. La decisione arriva nel pieno di una fase complessa per il settore gaming di Amazon, colpito da licenziamenti significativi nell’ambito di una strategia aziendale più ampia che ha portato a oltre 14.000 tagli di posti di lavoro nel gruppo. L’azienda ha parlato di una scelta “difficile ma necessaria”, specificando la volontà di ridimensionare la produzione interna di grandi progetti, soprattutto MMO. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - New World: Aeternum verso la chiusura, Amazon Games ferma lo sviluppo del suo MMO