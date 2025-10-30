Netanyahu minaccia nuovi raid | Israele agirà se Hamas viola tregua
"Israele ha ancora del lavoro da fare a Gaza". Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti della scuola ufficiali Bahad 1, nel sud del Paese, come riporta Times of Israel. "Se Hamas continuerà a violare apertamente il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli di due giorni fa e di ieri", ha avvertito il premier, facendo riferimento alle recenti operazioni israeliane nella Striscia. "Siamo noi a decidere, e agiremo ogni volta che sarà necessario per eliminare le minacce immediate contro le nostre forze". Netanyahu ha ribadito con forza: "Siamo noi a decidere, e noi agiamo", in risposta alle critiche secondo cui le restrizioni imposte da Washington avrebbero frenato la reazione israeliana agli attacchi di Hamas che hanno causato vittime tra i soldati dell'Idf. 🔗 Leggi su Iltempo.it
