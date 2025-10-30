Nessuna tregua per voi Pro Pal assaltano la stazione di Porta Susa a Torino | respinti
Nuova manifestazione pro Palestina a Torino, dove un gruppo di manifestanti è riuscito a fare irruzione nella stazione di Porta Susa. Al momento non sono riusciti a raggiungere i binari, perché le forze dell'ordine stanno presidiando le scale di accesso. Ci sono stati momenti di tensione con alcune cariche di alleggerimento in conseguenza di un copioso lancio di sassi e di bottiglie contro il cordone. Dopo aver percorso in corteo le vie del centro, in piazza XVIII Dicembre i manifestanti hanno tentato di entrare in stazione Porta Nuova e dopo gli scontri con la polizia sono tornati in corteo percorrendo corso Bolzano, che costeggia la stazione per poi arrivare a Porta Susa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
