Nessun giudizio di merito sul Ponte solo valutazioni giuridiche | la Corte dei Conti chiede Rispetto per l' operato dei magistrati
La Corte dei conti, tramite la Sezione di controllo di legittimità, «si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del "Ponte sullo Stretto", senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell’opera». Lo si legge in una nota. «Il rispetto della legittimità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
LIVE - Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - facebook.com Vai su Facebook
C.Conti, nessun giudizio su Ponte, valutazioni giuridiche - "La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al P ... Segnala msn.com
Ponte sullo Stretto, perché c'è la bocciatura della Corte dei Conti: «Nessun giudizio, valutazioni giuridiche» - Il Ponte sullo Stretto di Messina resta al centro di un acceso scontro politico e istituzionale. Secondo msn.com
Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei ... Da ilgazzettino.it