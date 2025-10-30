Nerio Alessandri di Technogym al lancio di Run X primo Campionato Mondiale su tapis roulant | L' uomo è nato per fare 20-25 km al giorno Oggi arriviamo appena a 3 km
Il CEO di Technogym è intervenuto al lancio della prima competizione di corsa indoor, nata da una partnership con World Athletics, la Federazione Internazionale Olimpica di Atletica Leggera: «Il progetto RUN X è democratizzare il running attraverso il coinvolgimento di centinaia di milioni di persone». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
