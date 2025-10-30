Cesena, 30 ottobre 2025 – Ha partorito in casa in via San Michele a Calisese, ma senza ostetrica e medico. Poi ha preso la piccola e l’ha portata vicino ai cassonetti dei rifiuti e lì l’ha abbandonata al freddo avvolta in una coperta, rientrando in casa sua, senza un pizzico di amore materno. Fortuna ha voluto che qualcuno ha assistito alla scena, allibito, si è avvicinato alla bimba e ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. Lo sconcertante episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesena e i colleghi del nucleo investigativo di Forlì, che hanno allertato il 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neonata nel cassonetto, salvata dai carabinieri