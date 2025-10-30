Neoassunti disponibile modello per il bilancio delle competenze 2025 26
Tra gli adempimenti previsti per i docenti neoassunti, il bilancio di competenze iniziale rappresenta una delle prime attività formative dell’anno di prova. Non è un semplice documento da compilare: è uno strumento di analisi e riflessione che accompagna l’ingresso nella professione e ne orienta i primi passi. L'articolo Neoassunti, disponibile modello per il bilancio delle competenze 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
