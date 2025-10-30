NEO è un compagno umanoide progettato per trasformare la vita in casa | ecco il robot che porta fuori la spazzatura annaffia le piante e balla

I robot rappresentano una delle principali innovazioni del XXI secolo, ma fino a fine ottobre non era ancora possibile acquistarne uno capace di svolgere concretamente le faccende domestiche, come svuotare la lavastoviglie o passare l’aspirapolvere. A cambiare questo scenario arriva NEO, il robot umanoide realizzato dalla società californiana 1X, specializzata in intelligenza artificiale e robotica, con sede a Palo Alto. Il 28 ottobre l’azienda ha aperto i preordini per il modello, proposto a 20.000 dollari per l’acquisto diretto, oppure in abbonamento mensile da 499 euro con una caparra di 200 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “NEO è un compagno umanoide progettato per trasformare la vita in casa”: ecco il robot che porta fuori la spazzatura, annaffia le piante e balla

Altre letture consigliate

La vittima è Jessica Stapazzollo, a ucciderla il compagno. L'uomo aveva a suo carico anche l'accusa di violenza sessuale nei confronti della sorella di Strapazzollo - facebook.com Vai su Facebook

“NEO è un compagno umanoide progettato per trasformare la vita in casa”: ecco il robot che porta fuori la spazzatura, annaffia le piante e balla - Il robot umanoide NEO impara osservando gli umani e può svolgere faccende domestiche come annaffiare le piante e portare fuori la spazzatura ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Dal robot domestico al compagno umanoide: Neo, Bumi, Yogi, Oli e i nuovi confini dell’intelligenza artificiale - Dai laboratori di tutto il mondo arrivano robot sempre più intelligenti, empatici e accessibili: scopri come Neo, Bumi, Yogi, Oli e i robot origami stanno cambiando il concetto stesso di convivenza tr ... news.fidelityhouse.eu scrive

Gli umanoidi entrano in casa: ecco Neo, robot per le faccende domestiche da 17mila euro - Neo arriva dalla Norvegia, ha un aspetto amichevole ed è pensato per rassettare, passare ... Segnala repubblica.it