Nelly Furtado si ritira dalla musica dal vivo dopo anni di body-shaming | Mi dedico a me stessa

Nelly Furtado chiude il capitolo delle performance dal vivo con il Better Than Ever Summer Festival Tour: dopo aver subito body shaming negli scorsi mesi, si dedicherà ad altre attività, come annunciato in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

