Nelly Furtado si ritira dalla musica dal vivo dopo anni di body-shaming | Mi dedico a me stessa
Nelly Furtado chiude il capitolo delle performance dal vivo con il Better Than Ever Summer Festival Tour: dopo aver subito body shaming negli scorsi mesi, si dedicherà ad altre attività, come annunciato in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Mi allontano dalla musica e dal palco per seguire altri progetti creativi”: #NellyFurtado saluta i fan, dopo essere stata vittima di body shaming per mesi @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2025/10/29/mi-… via @fattoquotidiano - X Vai su X
Dopo 25 anni di carriera e successi internazionali, Nelly Furtado ha annunciato una pausa dalle esibizioni dal vivo #NellyFurtado #imlikeabird - facebook.com Vai su Facebook
Nelly Furtado si ritira dalla musica dal vivo dopo anni di body-shaming: “Mi dedico a me stessa” - Nelly Furtado chiude il capitolo delle performance dal vivo con il Better Than Ever Summer Festival Tour: dopo aver subito body shaming negli scorsi mesi ... Da fanpage.it
Nelly Furtado si prende una pausa dalla musica dopo essere stata vittima di body shaming - La cantante di "I’m Like a Bird" era tornata sulla scena nel 2024, dopo una pausa di sette anni ... Scrive msn.com
Nelly Furtado annuncia a sorpresa il suo ritiro dalle esibizioni live: “Dopo 25 anni seguirò altri progetti” - Con un post sui social, la cantante canadese Nelly Furtado ha annunciato l'addio alle esibizioni live per dedicarsi ad altri progetti creativi. Si legge su cinematographe.it