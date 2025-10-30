nelly furtado costretta a lasciare la musica dopo il crudele body shaming

Nelly Furtado fu famosa negli anni in cui eravamo tutte, sempre e comunque, considerate non abbastanza magre. I decenni tra la fine degli Anni ’90 e l’inizio del 2000 furono crudeli da questo punto di vista: i corpi delle star erano scandagliati al centimetro e oggetto di critiche spietate. Un quarto di secolo dopo, tra body positivity e nuovi standard, le cose sembrano essere cambiante. Forse, però, non lo sono davvero. Perché Furtado ha preferito addirittura ritirarsi piuttosto che continuare ad affrontare il crudele body shaming di cui è vittima da mesi. L’addio alle scene di Nelly Furtado. 25 anni fa esordiva Whoa, Nelly!, il primo album da solista di Nelly Furtado. 🔗 Leggi su Dilei.it

