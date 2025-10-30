Nell’inchiesta su Chiara Poggi entra pure la Squadretta | carabinieri passati ai raggi X

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli investigatori chiedono di sentire Antonio Scoppetta. Clamorosa novità su Lovati: in tv dice di non avere conti correnti, gli inquirenti scoprono che ne ha ben otto. 🔗 Leggi su Laverita.info

