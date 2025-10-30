Nell’auto a noleggio con contratto scaduto un panetto di eroina da oltre mezzo chilo

AREZZO – Un contratto di noleggio scaduto da giorni è stato il dettaglio che ha tradito una coppia di corrieri della droga, fermati sull’autostrada A1 da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle. I due, un cittadino tunisino di 29 anni. e una donna italiana di 37 anni residenti in Toscana, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in possesso di un carico di oltre mezzo chilo di eroina, che nascondeva un deposito ben più grande a casa. L’operazione è scattata durante un controllo nell’area di servizio di Montepulciano Ovest. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it