Nel tennis si gioca troppo? C' è un dato che preoccupa

Dopo il grave infortunio di Holger Rune scoppia la polemica tra i tennisti. Nel 2025 ritiri e walkover hanno raggiunto un record preoccupante: ben 66 nei soli Masters 1000 e Slam, contro i 38 del 2024. I giocatori lamentano calendari troppo fitti e troppi impegni in stagione, ma è davvero solo una questione di numero di partite giocate o c'è dell'altro?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nel tennis si gioca troppo? C'è un dato che preoccupa...

