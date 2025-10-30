nek e rocco hunt new entry a the voice senior

Fumata bianca per i coach della sesta edizione di The Voice Senior, in onda dal prossimo 14 novembre su Rai 1. Il talent show di Antonella Clerici ha ufficializzato, insieme ai confermati Loredana Bertè, Clementino e Arisa, i nuovi giudici del talent, pronti a sedersi sulla poltrona rossa a caccia di nuovi talenti: sono Rocco Hunt e Nek. Già coach di Amici nel 2016, Nek subentra a Gigi D’Alessio, ora in esclusiva a Mediaset e pronto a condurre uno show con Vanessa Incontrada. Rocco Hunt dovrà, invece, dividere la poltrona con Clementino, presente nel cast fin dalla prima edizione. Con l’accoppiata Hunt-Clementino torna dunque a The Voice la poltrona condivisa tra coach già sperimentata in passato sia con Al Bano e Jasmine Carrisi nella prima stagione, che con i Ricchi e Poveri nella terza annata del programma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

