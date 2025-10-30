Neidia presenta Haram | pop trap e identità per trasformare il proibito in libertà

“Haram” è il nuovo singolo di Neidia: un brano che intreccia sonorità pop e trap con sfumature medio-orientali per raccontare il peso delle imposizioni sociali e la conquista faticosa della libertà personale. Il titolo richiama il termine arabo che indica ciò che è “proibito”: qui diventa metafora di tutte quelle regole non scritte che, spacciate per tradizione o religione, finiscono per limitare l’espressione di sé. Dal “divieto” alla presa di parola. “Haram” è un atto di dissenso consapevole. Non è la provocazione fine a se stessa, ma il bisogno di rimettere al centro autenticità e complessità contro gli stereotipi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

