Negli Stati Uniti è emergenza alimentare

Entrare in un supermercato americano, oggi, significa avere la sensazione che qualcosa non vada per il verso giusto. Scaffali più vuoti del solito, marche conosciute sostituite da generici, prezzi raddoppiati su prodotti di uso quotidiano. Dalla carne al latte in polvere, dal vino al pane, la lista degli aumenti è lunga e racconta di un’America che paga sulla propria pelle le conseguenze dei dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe, pensate per spingere la produzione interna e rendere il Paese meno dipendente dalle importazioni, hanno avuto un effetto immediato sui consumatori. Secondo S&P Global, nel 2025 le aziende americane trasferiranno oltre novecento miliardi di dollari di costi direttamente sui cittadini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Negli Stati Uniti è emergenza alimentare

Negli Stati Uniti le donne stanno abbandonando in massa il mondo del lavoro (retribuito). Almeno 455 mila hanno smesso di lavorare fuori casa solo tra gennaio e agosto di quest'anno, secondo i dati dell'Ufficio di statistica del lavoro americano

Gli Stati Uniti entrano in shutdown. Cosa succede ora - di Marco Arvati

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro ha aumentato i suoi poteri dicendo di dover contrastare le aggressioni statunitensi - Il governo venezuelano ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, che amplia i poteri del dittatore Nicolás Maduro: lui ha detto che serve a contrastare quello che definisce il tentativo di invasione

Shutdown Stati Uniti, stop del governo agli aiuti alimentari a partire da novembre - La decisione arriva dopo che l'amministrazione Trump ha dichiarato di non voler attingere a circa 5 miliardi di dollari di fondi di emergenza per mantenere i benefici del Programma di assistenza nutri

Il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza, ecco perché teme la minaccia degli Stati Uniti - Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo «stato di emergenza» in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense.