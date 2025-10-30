Ndrangheta e politica l’altra trattativa Millennium Live con Ciconte Casalini e Portanova

“ Ndrangheta e politica, l’altra trattativa ” alle 12 la diretta di Millennium Live con Enzo Ciconte (storico delle mafie), Roberto Casalini (MillenniuM) e Mario Portanova (MillenniuM) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ndrangheta e politica, l’altra trattativa. Millennium Live con Ciconte, Casalini e Portanova

'NDRANGHETA E POLITICA Dalla Calabria alla Lombardia parlamentari, sindaci, assessori: 200 nomi per 200 storie. Da venerdì 17 ottobre in edicole selezionate, in libreria e sugli store online - facebook.com Vai su Facebook

