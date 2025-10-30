Ndrangheta e politica l’altra trattativa Millennium Live con Ciconte Casalini e Portanova

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ndrangheta e politica, l’altra trattativa ” alle 12 la diretta di Millennium Live con Enzo Ciconte (storico delle mafie), Roberto Casalini (MillenniuM) e Mario Portanova (MillenniuM) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

