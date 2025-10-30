NBA i risultati della notte Reaves firma la vittoria dei Lakers Si sblocca Boston Jokic trascina Denver
Sono dieci le partite della notte NBA. Senza LeBron James e Luka Doncic, ancora una volta Austin Reaves si prende sulle spalle i Los Angeles Lakers e li porta alla vittoria. Ci pensa lui con un canestro sulla sirena a regalare il successo 116-115 sul campo dei Minnesota Timberwolves, chiudendo alla fine con 28 punti. Un contributo fondamentale, però, lo dà anche un clamoroso Jake LaRavia, che firma il career high con 27 punti (anche 8 rimbalzi). A Minnesota non bastano i 33 punti di Julius Randle e i 30 di Jaden McDaniels. Ci sono ancora quattro squadre imbattute in questo avvio di stagione e tra queste ci sono i Chicago Bulls, che vincono anche contro i Sacramento Kings per 126-113, in un match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso con 39 punti dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
