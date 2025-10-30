Nba i Lakers venduti a Mark Walter | la famiglia Buss cede la maggioranza dopo 46 anni e 11 titoli Nba

Un giorno storico per l’ Nba: i Los Angeles Lakers cambiano proprietario dopo oltre quattro decenni sotto la famiglia Buss. I Lakers cambiano proprietà: i dettagli. La maggioranza delle azioni della storica franchigia Nba passa a Mark Walter, Ceo di Twg Global, con il voto unanime delle altre squadre della lega a sancire il trasferimento. La famiglia Buss, al timone del team dal 1979 e artefice di 11 titoli Nba, lascia la gestione diretta pur mantenendo un ruolo attivo tramite Jeanie Buss, che continuerà a ricoprire la carica di governatore della squadra per almeno i prossimi cinque anni. Adam Silver, commissioner della Nba, ha sottolineato l’esperienza di Walter nel mondo sportivo, ricordando il suo ruolo come proprietario di minoranza dei Lakers e degli Sparks della Wnba: «Mark Walter sarà un amministratore attento e competente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nba, i Lakers venduti a Mark Walter: la famiglia Buss cede la maggioranza dopo 46 anni e 11 titoli Nba

