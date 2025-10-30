NBA i Celtics non lasciano scampo ai Cavs Bulls ancora imbattuti
New York (Stati Uniti), 30 ottobre 2025 – Con l’NBA Emirates Cup alle porte, continua il primo scampolo della stagione regolare oltreoceano: ad Est è arrivata la seconda vittoria di fila dei Boston Celtics che si sono imposti con un perentorio 125-105 sui Cleveland Cavaliers, fermando la striscia vincente di tre successi della franchigia dell’Ohio. A mettere una firma decisamente importante su questo successo dei Celtics, che hanno preso le redini della partita nel secondo quarto con un parziale di 35-18, ci ha pensato Jaylen Brown con uno score personale di 30 punti. Ottimo, però, anche l’impatto in uscita dalla panchina di Sam Hauser (21 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
