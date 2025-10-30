Nave per il carico di greggio per attività militare di Israele arrivo a Taranto previsto stasera Usb | presidio e critiche al prefetto
A Taranto ci risiamo, un mese dopo. L’arrivo della nave Seasalvia (bandiera maltese, è la stessa di un mese fa) è previsto in serata per caricare greggio dalla raffineria Eni e trasportarlo, secondo quanto evidenzia Usb Taranto, a beneficio dei servizi militari di Israele che ad esempio, ieri notte, hanno fatto oltre cento mortomi a Gaza. Stamani presidio Usb davanti alla prefettura e richiesta di incontro al prefetto, senza esito. Presa d’atto (con toni critici) da parte dei responsabili sindacali. (foto: repertorio) L'articolo Nave per il carico di greggio per attività militare di Israele, arrivo a Taranto previsto stasera Usb: presidio e critiche al prefetto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
PORTO DI ONEGLIA Manovre di carico in porto per la nave del gruppo Amasus - facebook.com Vai su Facebook
Nave Seasalvia a Taranto, attivisti 'no greggio per Israele' - Ha attraccato ieri sera al porto di Taranto la nave Seasalvia che dovrebbe imbarcare 30mila tonnellate di greggio destinate all'aviazione militare israeliana. Segnala ansa.it
Nave Seasalvia in porto a Taranto, attivisti: «No greggio per Israele». Sindacalista aggredito - Ha attraccato ieri sera al porto di Taranto la nave Seasalvia che dovrebbe imbarcare 30mila tonnellate di greggio destinate all’aviazione militare israeliana. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Nave Seasalvia carica il greggio e lascia Taranto scortata tra le proteste - La petroliera Seasalvia ha lasciato in mattinata il porto di Taranto dopo aver imbarcato un carico di circa 30mila tonnellate di greggio, indicato da sindacati e associazioni come destinato ... quotidianodipuglia.it scrive