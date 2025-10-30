Nave per il carico di greggio per attività militare di Israele arrivo a Taranto previsto stasera Usb | presidio e critiche al prefetto

A Taranto ci risiamo, un mese dopo. L’arrivo della nave Seasalvia (bandiera maltese, è la stessa di un mese fa) è previsto in serata per caricare greggio dalla raffineria Eni e trasportarlo, secondo quanto evidenzia Usb Taranto, a beneficio dei servizi militari di Israele che ad esempio, ieri notte, hanno fatto oltre cento mortomi a Gaza. Stamani presidio Usb davanti alla prefettura e richiesta di incontro al prefetto, senza esito. Presa d’atto (con toni critici) da parte dei responsabili sindacali. (foto: repertorio)  L'articolo Nave per il carico di greggio per attività militare di Israele, arrivo a Taranto previsto stasera Usb: presidio e critiche al prefetto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Nave per il carico di greggio per attività militare di Israele, arrivo a Taranto previsto stasera Usb: presidio e critiche al prefetto

